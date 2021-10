Viaggio fra le tante anime della manifestazione contro il G20 di Roma

"Serve una svolta, non un accordicchio", dicono i ragazzi che oggi sfileranno per chiedere una svolta sul clima. Con loro anche sindacati, No Tav e qualche nostalgico No global. "Ma non ci saranno scontri", assicurano

Ieri hanno srotolato i materassini e montato le tende per la notte. Questo pomeriggio saranno loro, i ragazzi di Fridays for Future, ma anche di Extinction Rebellion, i protagonisti della principale manifestazione contro il G20 di Roma in programma nella Capitale. Un corteo numeroso – sono attese almeno 5 mila persone – che sfilerà da piazzale Ostiense alla Bocca della Verità, passando per via Marmorata e Lungotevere Aventino. La manifestazione sarà in realtà un groviglio di tante istanze, ma la principale è la battaglia ambientalista dei ragazzi di Greta contro il presunto “bla bla bla” dei grandi della Terra. Eppure gran parte del lavoro di questo fine settimana del G20 alla Nuvola sarà dedicato proprio a questo, alla lotta ai cambiamenti climatici. Ma l’impegno di capi di stato e di governo, è noto, non convince i movimenti.