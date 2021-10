Il G20 di Joe Biden

Non è passato molto tempo dall’ultimo viaggio di Joe Biden in Europa. Era giugno, aveva incontrato i suoi alleati europei al G7, aveva rassicurato che “America is back” e che adesso è necessario unire tutte le forze democratiche contro la Cina. Ma di cose da giugno ne sono successe molte. Una enorme: l’Afghanistan. Altre grandi ma che non hanno toccato tutti, come il patto di difesa Aukus con Australia e Regno Unito che ha fatto arrabbiare la Francia. Il carico di aspettative che Joe Biden si porta dietro in questo suo secondo viaggio da presidente in Europa è molto più basso, gli alleati sono un po’ più freddi e lui, Joe Biden, ha altre priorità: il G20 a Roma è una fermata prima della Cop26, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima. A Glasgow ci sarà da litigare per dare al mondo risposte serie per la lotta contro il riscaldamento climatico.

