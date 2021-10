Merkel e Scholz assieme al G20 sono l'istantanea perfetta del moderatismo

C’è moltissima Merkel nella decisione della cancelliera tedesca di partecipare al G20 di Roma con Olaf Scholz, probabile prossimo cancelliere della Germania. Scholz è un socialdemocratico, ha vinto le elezioni di fine settembre, sta negoziando una coalizione di governo con Verdi e Liberali per insediarsi, se tutto va secondo i piani, il 6 dicembre (se così fosse, Merkel non riuscirebbe, per pochi giorni, a diventare la cancelliera più longeva del paese: il primato resterebbe a Helmut Kohl). Durante la campagna elettorale, Scholz ha più volte tentato di presentarsi come “la nuova cancelliera” e probabilmente, osservando i flussi degli elettori, ce l’ha anche fatta. La Merkel, al contrario, ha passato la campagna elettorale a definire le differenze tra lei e Scholz, non soltanto di partito (la cancelliera è del partito cristianodemocratico) ma anche di visione del mondo.

