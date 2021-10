Il centrodestra che svanisce: i motivi di un declino

Le forze conservatrici e liberali non hanno saputo declinare in modo coerente alcune della modernità. E non sa ancora dare risposte precisa a quattro sfide fondamentali. Così la lunga e silenziosa crisi dei “moderati” diventa un serio problema per il futuro delle democrazie europee

La foto tra Silvio Berlusconi e Angela Merkel, a margine della riunione del Ppe che ha preceduto il Consiglio europeo, immortala la fine di un’epoca – quella della Cancelliera – e ricuce un rapporto che, dalle risatine insieme a Sarkozy durante la crisi dei debiti sovrani ai fantomatici epiteti poco eleganti in intercettazioni inesistenti, si voleva pessimo: “La nostra collaborazione ha sempre avuto risultati positivi – ha detto il Cav. – ha sempre avuto un atteggiamento positivo e molto amico nei confronti del nostro paese”. Immagini come il saluto tra due importanti leader del centrodestra europeo, alla fine di una lunga stagione politica, portano con sé sempre un po’ di nostalgia e servono a rievocare il passato. Ma in questo caso rappresentano anche la crisi profonda del centrodestra – della destra “moderata”, mainstream o liberalconservatrice che dir si voglia. Berlusconi è il caso più eclatante in Europa: guida una forza politica che aveva raggiunto, dopo aver inglobato la destra post-fascista di An, quasi il 40 per cento dei consensi (una quota superata solo dalla Democrazia cristiana) e che ora si aggira attorno al 7 per cento e fa parte di una coalizione trainata da partiti di destra radicale. Ma anche Merkel, che ha governato la Germania per 16 anni e guidato il partito cristianodemocratico più importante d’Europa, lascia una Cdu in profonda crisi e con il peggiore risultato elettorale della sua storia.