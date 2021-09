Prodi contro Prodi: accusa i “35 anni di liberismo”, cioè la storia della sinistra riformista

Indipendenza della Banca centrale, disciplina fiscale, più privatizzazioni della Thatcher, liberalizzazioni, riforme del lavoro e delle pensioni. Non c’è stato in Italia un liberismo ulteriore rispetto all’europeismo dell’Ulivo: sono Maastricht e l’euro la nuova costituzione economica italiana

Strana vita, la sua. Rendersi conto solo ora di aver partecipato attivamente, nei quattro anni da presidente del Consiglio intramezzati da cinque anni da presidente della Commissione europea, a una stagione di sistematica distruzione dello stato sociale. O forse no. Perché non si capisce bene se ci sia piena consapevolezza del proprio ruolo nell’ultimo quarantennio. Parliamo di Romano Prodi che, commentando il suo libro autobiografico fresco di pubblicazione dal titolo “Strana vita, la mia”, intervistato da Massimo Franco del Corriere della sera, ha dato una risposta che sintetizza la sua visione del passato e del futuro del centrosinistra: “Nella costruzione dell’Ulivo una strategia c’è stata. A quel gesto non sono stato spinto. L’ho compiuto perché volevo interpretare un’esigenza diffusa che coglievo nel paese. E quell’esigenza rimane, anche se non si può declinare più come Ulivo. Il riformismo deve trovare un’identità nuova dopo 35 anni di un liberismo che ha devastato i diritti sociali”.