I gollisti che vogliono rompere il duopolio Macron-Le Pen

Non è vero che la finale delle presidenziali francesi del 2022 è già scritta, che sarà la partita di ritorno tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen, che sarà ancora macronismo vs lepenismo, fronte repubblicano contro fronte nazionale. O almeno è quanto credono gli entourage di Michel Barnier e di Édouard Philippe, rispettivamente ex capo negoziatore dell’Ue per la Brexit ed ex primo ministro di Macron, entrambi appartenenti a quella destra gollista, Les Républicains (Lr), che ha voglia di tornare ai fasti di un tempo, quando si chiamava Ump, troneggiava all’Eliseo ed era alla guida della maggior parte delle regioni del paese.

