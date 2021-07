Siamo contenti di questa Unione europea?

Robert Schuman e Charles de Gaulle, ambedue francesi, erano coetanei. Il primo era nato nel 1886, il secondo quattro anni più tardi. Il primo fu ministro degli Esteri dal 1948 al 1952; il secondo presidente della Repubblica dal 1959 al 1969. Il primo è passato alla storia per la sua “dichiarazione” del 1950, in cui proponeva l’istituzione di una comunità del carbone e dell’acciaio, un’istituzione europea sovranazionale, per rendere una nuova guerra impossibile. Il secondo per essere stato sostenitore di una Europa delle nazioni, contro l’Europa sovranazionale. E’ per questo motivo che i due interlocutori si chiamano l’uno Robert e l’altro Charles.

