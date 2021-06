Lo stile Merkel da brevettare

Com’è nel suo stile, anche quando sta per uscire di scena, e forse proprio perché non ha un problema di ricerca del consenso, Angela Merkel sceglie di dire cosa ritiene più giusto rispetto a cosa è più popolare. Il tema è quello della strategia adottata dall’Unione europea e della richiesta di sospensione dei brevetti proveniente da varie parti del mondo, recentemente appoggiata anche dal presidente americano Joe Biden. Merkel ha ricordato che “l’Ue, non lo si dirà mai abbastanza, è stata e rimane il più grande esportatore di vaccini al mondo. Non abbiamo chiuso i nostri mercati o eretto barriere”.

