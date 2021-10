Conte come Salvini, in trincea per nostalgia di Palazzo Chigi

Ti telefono o no, diceva la canzone, e Giuseppe Conte, ex premier, ha scelto di telefonare al premier, Mario Draghi. Lo ha fatto l’altroieri, poco prima del Consiglio dei ministri in cui è andata in scena l’accesa discussione sul Reddito di cittadinanza, e lo ha fatto per perorare la causa di un Reddito di cittadinanza non eccessivamente emendato, ammorbidendo in compenso la linea su superbonus e cashback. Ci stava, Conte, insomma, ma anche no. Poi è arrivata la sempre contiana e combattiva nota in cui si esplicitava: “Oggi in Consiglio dei Ministri il M5S ha difeso misure per la crescita e conquiste sociali portate in dote al Paese in questi anni. Non è questo il governo politico dei nostri sogni, ma siamo rimasti in trincea per difendere quanto costruito in questi anni per famiglie, lavoratori e imprese”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE