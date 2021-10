“Dovremmo seguire Draghi, non la Meloni”. Giorgetti sbuffa

“Dobbiamo scegliere da che parte stare. Ma sceglierlo per davvero. Ed essere poi conseguenti”. Giancarlo Giorgetti lo dice e tutti pensano che per scegliere, per capire, bisognerebbe parlare col capo. Se non fosse che il capo, come spesso gli capita quando le cose si mettono male, stacca il telefono e si rende irreperibile. “Salvini? L’ho cercato ma non ha risposto”, confessava lunedì sera anche Giorgia Meloni. E allora, se la sera della disfatta elettorale il segretario s’eclissa, ai colonnelli del Carroccio non resta che affidarsi agli umori del suo vice. Che stavolta è quanto mai titolato a parlare, visto che la sconfitta s’è consumata nel giardino di casa sua, in quella Varese in cui il ministro dello Sviluppo aveva voluto scommettere con uno dei deputati di cui più ha stima, Matteo Bianchi, come candidato sindaco.

