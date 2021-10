Il flop della Lega a Varese è un colpo anche per Giorgetti & co.

È come una zavorra. Una macina legata al collo, che tira giù. Anche laddove la Lega potrebbe vincere. E dovrebbe, visto che è casa sua. Contrappesi e galleggianti che hanno un saldo negativo: e così Varese è perduta e vince per la seconda volta Davide Galimberti. Varese, città culla della Lega, molto più della Milano del milanese Matteo Salvini. Patria di Giancarlo Giorgetti, Roberto Maroni, Attilio Fontana. Sede centrale del Carroccio governista, concreto, dove l’attuale governatore è stato sindaco per dieci anni, apprezzatissimo anche a sinistra durante la sua presidenza di Anci nella quale tirava bordate a certe intemerate centraliste del 2014 con la Lega in maggioranza. Matteo Bianchi, uomo di partito, non ce l’ha fatta. I dati parlano chiaro: il sindaco uscente Davide Galimberti ha prevalso in una terra difficile, e ha vinto bene, benissimo, in un territorio che Marco Alfieri, molti anni fa, definiva “terra ostile”. Lo è ancora, per la sinistra, terra ostile, ma i numeri hanno una loro fredda oggettività: 53,7 per cento contro il 46,22 per cento. Lettura semplicistica, dunque: Galimberti vince, Bianchi perde. Lettura semplicistica: perdono sia Giorgetti che Salvini.

