La fatal Varese, banco di prova per il centrosinistra lombardo

Prevedere oggi quale potrebbe essere l’esito, tra poco meno di due anni, della contesa regionale è assai difficile, quasi impossibile. Fino a un anno e mezzo fa si dava per scontato che ormai la sinistra, sull’onda della mala gestione dell’emergenza Covid del governo regionale e della grandissima popolarità del governo Conte, avrebbe avuto già nel sacco l’obiettivo grosso, ovvero Palazzo Lombardia. Dimenticando il filosofo di tutti noi, Trapattoni e il suo gatto. Poi le cose sono andate cambiando: il successo della campagna vaccinale, che ormai registra un incredibile 9 su 10 (ovvero il 90 per cento di vaccinati, e praticamente tutti con due dosi), e il passare del tempo dalle immagini terribili di Bergamo hanno fatto cambiare le percezioni. E se la sinistra-sinistra vocifera in giro di avere un candidato forte, spendibile, che non risponde né al nome di Beppe Sala né a quello di Ferruccio Resta, rimane il punto: contro una Letizia Moratti o un Guido Guidesi, chi può opporre il centrosinistra? E come finirebbe il voto lontano dai grandi centri urbani come Milano, ormai da dieci anni e per i prossimi cinque saldamente in mano – a ogni elezione e con risultati pure in miglioramento – al centrosinistra e al Pd governista?

