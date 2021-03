"Sulla Lombardia non si molla". L'accordo tra Salvini e il Cav. per puntellare Fontana

L’accordo è chiaro, di quelli che non necessitano di essere rinnovati. “Sulla Lombardia non si indietreggia”, si ripetono a vicenda Matteo Salvini e il Cav. Come a ribadire che no, di lasciar commissariare la Lombardia non se ne parla proprio. Anche perché, a ben vedere, un commissariamento c’è già stato. Nel senso che il rimpasto di gennaio ha già creato intorno al periclitante Attilio Fontana, che già confessa ai suoi di non volersi ricandidare, una sorta di cintura di sicurezza. Che vede, dal lato forzista e da quello leghista, la centralità crescente di Letizia Moratti e Guido Guidesi.

