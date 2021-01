Salvini manda Guidesi e Locatelli a puntellare Fontana in Lombardia

Non solo la Moratti, per la giunta del Pirellone la Lega punta su due parlamentari che ora dovranno dimettersi

Un ex sottosegretario e una ex ministra. Per rilanciare la Lombardia Matteo Salvini attinge dai due pezzi del Conte I: Guido Guidesi, già sottosegretario ai Rapporti con il parlamento, e Alessandra Locatelli, titolare della Famiglia nel periodo finale del Conte I.

Entrambi dovranno dimettersi da deputati. Il nuovo governo della regione Lombardia, chiamiamolo pure Fontana-bis, dovrebbe essere operativo dalla prossima settimana. In queste ore Salvini sta chiudendo il puzzle. Il primo da sostituire è il titolare della Sanità Giulio Gallera: al suo posto si fa il nome di Letizia Moratti, già ministro dell'Istruzione, sindaco di Milano e presidente della Rai.

Si chiude così un rimpasto che ha il sapore del commissariamento per Fontana vista la presenza di big destinati a entrare nella squadra. Tra loro il caso di Guidesi, che ha vissuto la pandemia sulla propria pelle in quanto è di Codogno.

Al Fontana-bis Salvini lavorava da mesi senza riuscire mai a chiudere il cerchio, ma dopo l'ennesima gaffe di Gallera sui medici da non richiamare dalle ferie per i vaccini, l'intervento del leader della Lega non è stato più procrastinabile.

