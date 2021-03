"Così va cambiato il Recovery". Parla Guidesi, la mente leghista dello Sviluppo economico

I progetti da correggere. Il nodo del "piccolo è bello" caro al Carroccio. Un pass per far tornare subito al lavoro i vaccinati. Alitalia, su cui bisogna scegliere "nella direzione del mercato". E la Pa da riformare dopo Quota 100. Il colloquio con l'assessore lombardo allo Sviluppo

Forse è un segno dei tempi che corrono, di draghismo dilagante, ma Guido Guidesi, assessore lombardo allo Sviluppo economico, responsabile della Lega per le Attività produttive, dice che è proprio in nome dell’europeismo che si spiegano le prese di posizione più polemiche del Carroccio delle ultime ore. “Perché sul Codice degli appalti chiediamo che l’Italia adotti semplicemente le normative comunitarie. Quanto ai vaccini, se plaudiamo alla scelta dell’Austria, lo facciamo perché l’Ue deve darsi una mossa. Altrimenti anche la scelta della Repubblica ceca di affidarsi allo Sputnik russo diventerebbe una via da percorrere”.