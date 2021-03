"Più 5G e meno cashback". La ricetta del viceministro Pichetto per cambiare il Recovery

Il colloquio col senatore di Forza Italia, appena entrato al Mise. "Bisogna superare la logica interventista e assistenzialista: coi sussidi non andiamo lontano. E sulle riforme, finalmente ora appare chiara la virtù del 'ce lo chiede l'Europa'".

L’emozione del giuramento non è stata ancora del tutto smaltita quando Gilberto Pichetto Fratin risponde al telefono. “Neppure il tempo di prendere confidenza col nuovo ufficio e già mi chiedete di intervenire?”, prova a schermirsi lui, con garbo sabaudo, ma sapendo che appena prenderà servizio al Mise, dove è stato nominato viceministro per Forza Italia, si troverà squadernati, tra gli altri, anche i problemi connessi al Recovery plan. “Ma su quelli non si parte da zero”, ci dice Pichetto, “perché quando eravamo all’opposizione abbiamo svolto un lungo lavoro di analisi delle vecchie bozze del governo Conte, segnalandone le numerose storture e le molte mancanze”.