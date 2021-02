Ritorna il piano Colao

Uno dei dossier più delicati che Mario Draghi eredita riguarda la rete unica delle telecomunicazioni. Al momento, le carte restano coperte. Tuttavia, alcuni spunti si trovano nel piano redatto a giugno 2020 dall’attuale ministro della Transizione digitale, Vittorio Colao (documento largamente ignorato dal precedente esecutivo). In quella sede, la proposta era coerente col vecchio Piano Bul: non rivoluzionare la governance del settore, ma velocizzare la copertura anche ricorrendo a un parziale sostegno pubblico per le aree grigie, garantendo un accesso competitivo a pari condizioni agli operatori.

