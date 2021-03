La road map di Franco e Draghi per cambiare il Recovery senza strappi

La tentazione, a dispetto delle dichiarate buone intenzioni, forse ci sarebbe. Perché col M5s in subbuglio perenne, capace di accapigliarsi perfino sulla sperimentazione animale (è tutto vero!), e un Pd che corre verso il congresso, di fronte all’incombenza delle scadenze europee Daniele Franco, e con lui Mario Draghi, avrebbero buon gioco a rivendicare il diritto di fare da soli, e riscrivere il piano del Recovery. Ma siccome la politica ha le sue logiche, il premier e il ministro dell’Economia sanno che non possono commissariare i partiti. Non fino in fondo, almeno. Del resto è arrivata fin dentro al Mef l’eco dei mugugni di Antonio Misiani, senatore del Pd che il suo ufficio a Via XX Settembre lo ha lasciato da pochi giorni e che già lamenta un eccessivo accentramento di potere, sul Recovery: “A me gli uomini soli al comando non sono mai piaciuti”, dice. E anche Federico D’Incà s’è visto costretto a chiedere lumi a Palazzo Chigi, perché a lui a sua volta ieri glieli ha chiesti il capogruppo del M5s alla Camera, Davide Crippa: e il ministro grillino ha dovuto prendere tempo e spiegare che sui metodi che il governo adotterà per correggere il Pnrr ci sono ancora poche certezze.

