I dubbi di Conte sul M5s e una sicurezza sul passato: Renzi non si è mosso da solo

Sul passato l'ex inquilino di Palazzo Chigi riflette con i suoi: "Renzi non fece tutto da solo, sbagliai a non capirlo". E Draghi? Da mesi incontrava politici

Ha una certezza: “Non tornerò a fare l’avvocato, potrei incappare in qualche legge di cui mi sono occupato”. E un dubbio: “Mi conviene entrare nel M5s o cercare la via di un nuovo partito?”. Giuseppe Conte su questo punto, nonostante i tappeti rossi stesi da Grillo, ancora oscilla. E nelle riunioni ristrette - spesso a casa della compagna Olivia in mancanza di una sede neutra - rivede le ombre di chi, nel M5s, alla fine lo ha mollato per primo. “Non posso nemmeno passare da traditore e svuotare il Movimento, ma di sicuro sono loro ad aver bisogno di me”, riflette in questi giorni.