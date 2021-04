Tutte le zuffe tra Salvini e Meloni che fanno tremare il centrodestra in Lombardia

C’è chi dice sia guerriglia preventiva, per guadagnare potere negoziale a ridosso della scelta dei candidati per le amministrative. C’è chi invece parla di una sorta di rappresaglia per vendicarsi del colpo basso subito, con questo viaggio di Matteo Salvini alla corte magiara di Viktor Orbán, e l’idea malcelata di scombinare i giochi europei di Giorgia Meloni, che guida il partito dei Conservatori. Come che sia, le manovre sembrano iniziate. Piccolo cabotaggio, per ora, azioni mirate. Un presidente del consiglio comunale di Savona, Renato Giusto, che FdI prova a strappare al Carroccio con l’intenzione di candidarlo alle elezioni di ottobre. Un sottosegretario in regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis, che lascia il Cav. e va con la Meloni, si porta dietro una quindicina di amministratori locali e stravolge gli equilibri nella giunta guidata dal fratello d’Italia Marco Marsilio, facendo infuriare il segretario abruzzese del Carroccio, Luigi D’Eramo.

