Copasir e non solo. Ecco la zuffa a destra tra Salvini e Meloni

A quelli del Pd, che pure una parte in commedia la recitano, quasi non pare vero, stavolta, di essere spettatori non paganti della zuffa. “Noi per ora attendiamo di capire”, sibila Andrea Marcucci, capogruppo dem al Senato, allargando le braccia. Sa anche lui che poche stanze più in là, negli uffici della presidente Elisabetta Casellati, la delegazione di Fratelli d’Italia sta rivendicando le sue ragioni. “Qui il problema è quello dell’agibilità politica dell’unica forza di opposizione”, dice il leader dei meloniani a Palazzo Madama, Luca Ciriani. “Questioni che riguardano la calendarizzazione delle nostre mozioni, come quella sulla sospensione del cashback, e il funzionamento di una democrazia parlamentare”. Come a dire, insomma, “che il tema sollevato da noi – prosegue Ciriani – non può essere ridotto solo a una questione di poltrone”.

