Dal centro a Ostia: il centrosinistra a Roma stravince in 14 municipi su 15

Nell'ex roccaforte della Raggi il candidato dem riesce a ribaltare il risultato, a sorpresa. Mentre il centrodestra si impone solo a Tor Bella Monaca. Ecco i risultati municipio per municipio

Il centrosinistra al ballottaggio di Roma stravince. E non sono solo le larghe percentuali di Roberto Gualtieri a farlo capire. Anche in 14 su 15 municipi della Capitale (quelli in cui era al ballottaggio) la coalizione di centrosinistra trionfa. E l’ormai sindaco Roberto Gualteri a piazza Santi Apostoli infatti chiama sul palco tutto i neopresidenti: “Nessuno avrebbe pronosticato una vittoria così”. Dal centro alla periferia e perfino, a sorpresa, al X municipio, quello di Ostia, è una valanga. Al centrodestra rimane un’unica roccaforte: il VI municipio, il territorio di Tor Bella Monaca. Qui il centrodestra nell’unico ballottaggio senza Pd e sinistra batte il M5s. Il capogruppo uscente di Fratelli d’Italia Nicola Franco ribalta il risultato del 2016 vincendo sulla psicologa grillina Francesca Filipponi.

La vera sorpresa, dicevamo, è Ostia. In X municipio il medico candidato dal centrosinistra Mario Falconi vince sulla candidata leghista Monica Picca data per favoritissima. Al primo turno Picca era avanti 39,1 a 26,3. Era andato molto bene il candidato grillino ed ex assessore di Municipio Alessandro Ieva che aveva raccolto il 20,9 dei voti. Sono probabilmente stati una parte dei suoi voti a determinare la vittoria del centrosinistra per 53 a 47. Un altro risultato inaspettato è favorevole a dem e compagni arriva dal XV municipio, che va da Ponte Milvio a Cesano, territorio storicamente a destra, dove torna mini sindaco il dem Daniele Torquati che aveva già governato il municipio durante la breve esperienza di Ignazio Marino in Campidoglio. Sconfitto 51,5 a 48,5 il candidato del centrodestra Andrea Signorini.



Non stupiscono invece i risultati in centro (I municipio), II (Parioli e Flaminio) e VIII (Garbatella e San Paolo), dove la vittoria di Lorenza Bonaccorsi, Francesca Del Bello e Amedeo Ciaccheri era quasi scontata. È stata ancora più amplia di quella di Gualtieri su Michetti con dati che oscillano tra il 65 (II) e il 70 per cento (VIII).

Più combattuta la battaglia in XIII, il municipio del quartiere Aurelio e di Boccea, qui la candidata del centrosinistra Sabrina Giuseppetti batte il capogruppo uscente di Fratelli d’Italia Marco Giovagnorio 55 a 45.

Mentre in IX - Eur e Laurentina - dove soprattutto il partito di Giorgia Meloni sperava nel colpaccio dopo il vantaggio al primo turno (33,7 a 29,6 per il centrodestra), non c’è partita. L’ex sindacalista e parlamentare del centrosinistra Titti Di Salvo batte l’esponente di Fd’I Massimo De Julian 58,5 a 41,5. Larghissimi i risultati anche in IV - il Tiburtino - e V - Pigneto, Centocelle e gli altri quartieri schiacciati tra Prenestina e Casilina - dove il centrosinistra non partiva in testa e invece Massimiliano Umberti e Mauro Calliste sconfiggono nettamente rispettivamente Roberto Santoro e Daniele Rinaldi (sfiorando entrambi il 60 per cento). Anche oltre, al 63,6, arriva il candidato del centrosinistra in VII - San Giovanni e Tuscolano - Francesco Laddaga che era però già primo al primo turno e batte così Luigi Avveduto.

Si gira la città, non cambiano i risultati. Anche in XII - Monteverde e Gianicolense - e in XI - Marconi e Portuense - la vittoria del centrosinistra è netta: i consiglieri dem uscenti Gianluca Lanzi vince e Elio Tomassetti battono i candidati del centrodestra rispettivamente con il 59,4 e il 66,4 per cento. Stesso discorso in III - Monte Sacro e Talenti -. Qui il candidato l’ex consigliere Paolo Emilio Marchionne vince e torna (anche lui era stato già mini sindaco ai tempi di Marino) alla guida del municipio battendo la candidata del centrodestra Giordana Petrella per 62,3 a 37,7.

Nulla di diverso anche in XIV - Trionfale, Primavalle e Balduina - dopo la vittoria di Andrea Casu alle elezioni suppletive per un seggio a Montecitorio il consigliere uscente Pd Marco Della Porta supera il candidato del centrodestra Domenico Naso 59,2 a 40,8.