L'ex vice sindaco esulta per vittoria del centrosinistra. E invita il Movimento 5 stelle all'autocritica: “Sbagliato credere che per un sindaco uscente raggiungere il 20 per cento e non arrivare al ballottaggio sia un buon risultato”

Bergamo contro Raggi: “La vittoria di Gualtieri dimostra che la sindaca non doveva ricandidarsi”

“Sono decisamente soddisfatto del risultato elettorale”. Così Luca Bergamo, ex vice sindaco di Roma, commenta l’elezione a sindaco di Roberto Gualtieri al ballottaggio delle elezioni amministrative. Se a Roma “il pericolo di una vittoria della destra è stato evitato”, per Bergamo il merito è del candidato del centrosinistra, in grado di “costruire un fronte largo capace di parlare molte lingue”.

E così la separazione tra il percorso politico di Bergamo e quello di Virginia Raggi si completa. Lo scorso gennaio, Bergamo era stato allontanato dalla giunta, dopo aver espresso la propria contrarietà alla ricandidatura della sindaca uscente e auspicato un’alleanza comune con il Pd. “Il rapporto tra me e lei si è formalmente concluso otto mesi fa”, racconta al Foglio.

E usa parole severe nei confronti degli errori del Movimento 5 stelle: “Trovo del tutto priva di fondamento l’analisi di un buon risultato raggiunto da Virginia Raggi perché è riuscita a conquistare il 20 per cento al primo turno”, spiega. “Se il sindaco in carica, dopo cinque anni di amministrazione, con tutti i poteri e la visibilità del caso, non raggiunge il ballottaggio ci troviamo di fronte a una sconfitta politica grave”.