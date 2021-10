A Torino FdI processa Damilano: "Sei poco di destra". E lui si sfoga con la Meloni e Giorgetti

Che il battibecco non lo abbia lasciato indifferente, lo dimostra il fatto che lui, subito dopo, abbia sentito il bisogno di correre ai ripari. Per questo Paolo Damilano, il candidato del centrodestra in corsa per il ballottaggio a Torino, nei giorni scorsi ha chiamato Giorgia Meloni. Per questo, più o meno con le stesse ragioni da rivendicare, ha contattato anche i vertici della Lega, sfogandosi con comuni amici di quel Giancarlo Giorgetti che è il più convinto sostenitore della sua candidatura. “Perché mi avete scelto proprio in quanto volto moderato, e ora volete trascinarmi in una campagna tutta incentrata su temi politici”. Eccola, tutta la fatica di essere civico. Anche per chi quel profilo ce lo ha davvero, anche per un imprenditore affermato come Damilano.

