"È l'occasione di Salvini e Meloni per smetterla con le ambiguità". Parla Campi

Alessandro Campi, politologo dell’Università di Perugia e profondo conoscitore della destra italiana, dice che sciogliere le formazioni neofasciste come Forza Nuova “è una possibilità che deve valutare il governo, o eventualmente l’autorità giudiziaria” ma che, in ogni caso, non è la soluzione “a meno di non pensare che si sia davvero dinnanzi a un ritorno in forze del fascismo come movimento politico di massa”. E non lo dice, Campi, per sminuire la gravità dell’assalto squadrista alla sede della Cgil, ma perché “temo che la realtà sia tragicamente più complessa”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE