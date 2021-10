 Giorgetti e la pax Draghi-Salvini: “Ci vorrebbe la cena del lunedì, come ai tempi Berlusconi e Bossi”

La pax tra Mario Draghi e Matteo Salvini, secondo il ministro Giancarlo Giorgetti, potrebbe passare dalla calendarizzazione di una cena settimanale tra il premier e il leader della Lega, per appianare i dissensi fin qui ricorrenti tra Carroccio e Palazzo Chigi. Invitato da Bruno Vespa per un meeting su vino ed economia nella masseria del giornalista a Manduria, tra i vigneti del rinomato primitivo, il politico lombardo ha provato a dribblare tutte le domande dei cronisti, perfino una battuta sul Southampton, il club inglese per cui tifa (la squadra arranca in Premier, come la Lega alle comunali). Sul palco, però, è inchiodato all’attualità (“Se Salvini è contento, sono contento. Se Draghi è contento, sono contento. Se Salvini e Draghi sono contenti, io sono felice”), e così evoca la liturgia che in passato appianava i dissidi tra Silvio Berlusconi e Umberto Bossi. “Ma non dovevamo parlare di vini?”, chiosa divertito e “descamisado” sotto un tendone che genera un vero effetto serra. Da qui il rimando al rito della tavola di Arcore: “Quando Bossi non andava d’accordo con il Cavaliere, istituzionalizzarono la cena del lunedì”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE