"La Lega vuole governare. I no vax come Borghi e Donato? Non so chi siano". Parla il sindaco di Codogno

Francesco Passerini dice che "l'adrenalina della vittoria sta pian piano scemando". È stato riconfermato sindaco di Codogno con il 72 per cento. Nell'epicentro della voragine Covid, il posto che si cerchiava di rosso sulle cartine geografiche quasi fosse la Chernobyl d'Italia, ha convinto tutti o quasi. "Non me l'aspettavo, ma credo sia stata premiato il senso di comunità che abbiamo saputo costruire in un momento drammatico, cercando di non lasciare indietro nessuno. Se solo ci ripenso a quei giorni, mi vengono i brividi", confessa in questo colloquio con il Foglio. Se ci siamo rivolti a lui è perché è diventato giocoforza un simbolo di successo nel bel mezzo di una tornata elettorale non proprio idilliaca per il centrodestra. E per la Lega, in primis, il cui segretario ha già innescato una sorta di redde rationem con pericolosi riflessi sul governo. Conferma che la destra che vince è una destra moderata? "Sono sempre stato abituato a essere pragmatico, risolutivo. E' l'unico modo per essere vicini ai propri concittadini. Senza impuntature ideologiche o identitarie. È un bagaglio che noi amministratori della Lega ci portiamo dietro in maniera naturale".

