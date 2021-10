La destra modello Giorgetti non esiste

I candidati nelle città non sono un infortunio ma lo specchio fedele di quello che il centrodestra è: confuso, estremista, diviso. E il peggio deve ancora venire. Guida dopo i capricci in Cdm, con la Lega fuori

Nelle ore immediatamente successive all’ufficializzazione dei risultati elettorali, Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno reagito alla batosta delle amministrative offrendo due interpretazioni dei fatti piuttosto omogenee. La prima interpretazione, tipica di chi non vuole occuparsi di ciò che è successo alle elezioni, ha coinciso con la drammatica denuncia del fenomeno dell’astensione, denuncia condita da una serie di annotazioni solenni finalizzate a sottolineare il clima di scarsa democraticità del paese (anche alle politiche del 2018 ci fu un’astensione record ma non si ricordano gravi e solenni riflessioni da parte di Salvini e Meloni, segno che nella grammatica populista – e non solo in quella – la democrazia funziona bene solo quando i risultati coincidono con le proprie aspettative).