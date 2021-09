Democrazia in altalena

Buster Keaton non avrebbe saputo fare di meglio. Il filmino muto della sardina in chief (muto in quanto lestamente rimosso: è la politica dell’immediatezza) che va contromano sulla corsia degli autobus per denunciare l’illegalità del traffico, e persino l’illegalità libberista delle partite di calcio, è l’icona che meglio sintetizza il punto, probabilmente di non ritorno, del nostro dibattito politico. Allo sprofondo. Mattia Santoni sarebbe un perfetto Buster Keaton stralunato, se solo ne fosse consapevole: la sua gag involontaria riassume alla perfezione il massimo di incompetenza e il massimo di presunzione nelle capacità taumaturgiche della politica dal basso. Della democrazia diretta. Lo spontaneismo, che era già un danno irreparabile ai tempi delle assemblee a scuola, nell’èra digitale viene considerato da molti la via d’uscita salvifica da una politica che non sa più fare ciò che dovrebbe fare. Sull’altro fronte politico rispetto alla sardina, ma pur sempre dalla stessa parte della vita digitale, c’è Luca Morisi, più simile a un Bela Lugosi padano che a Buster Keaton. L’inventore della “Bestia” di Matteo Salvini, la macchina da propaganda e salami che sembrava invincibile. Si è dimesso, a una settimana dal voto. Fine corsa. Del resto la comunicazione social del Capitano perde colpi: “Va’, va’, povero untorello. Non sarà un tweet quello che spianta Milano”, avrebbe commentato don Lisander.

