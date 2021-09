“Il voto digitate sulla cannabis è seducente ma problematico”, ci dice Flick

"Su questioni complesse l’alternativa secca sì o no non funziona. Non basta. Il referendum dovrebbe limitarsi a un intervento abrogativo. L’idea della democrazia diretta non mi piacerà finché non saprò da chi e dove sia diretta". Parla il presidente emerito della Consulta

“Talvolta un sì o un no secco non basta perché non rispecchia la sostanza dei problemi”, parla così al Foglio il presidente emerito della Consulta, Giovanni Maria Flick. Non c’è verso di sapere quale sia l’opinione del giurista sul merito del referendum sulla cannabis, ma Flick si sofferma sul metodo referendario e sulla novità che ha consentito di raccogliere 330 mila firme in 72 ore. Merito del quesito o della firma digitale? “Azzardo a dire che hanno contribuito entrambe le componenti, non so in quale percentuale – risponde il presidente – Costantino Mortati, padre costituente, diceva che il referendum è una ‘martellata al sistema’, un esercizio di contropotere. Il problema è che, con l’indebolimento dei corpi intermedi e dei partiti, il dialogo fra Parlamento e popolo si è interrotto, emerge allora il conflitto. Il popolo dice: queste legge non va, abroghiamola. Ma entrambe le posizioni non vanno delegittimate, e il nostro sistema costituzionale, con la saggezza insita nell’articolo 1 della Costituzione che affida la sovranità al popolo da esercitare ‘nelle forme e nei limiti’ della carta fondamentale, non può percorrere una strada diversa”.