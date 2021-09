Draghi e la sveglia da dare alle imprese

Chissà che Mario Draghi non trovi oggi il coraggio di sbattere di fronte agli occhi delle imprese italiane una piccola ma importante verità che un presidente del Consiglio della sua caratura avrebbe forse il dovere di non nascondere. Chissà che Mario Draghi oggi, quando salirà al Palaeur di Roma sul palco dell’assemblea annuale di Confindustria, non trovi il coraggio di dire alle imprese italiane che per il nostro paese è arrivato il momento di chiedersi non cosa lo stato debba fare per l’industria ma cosa l’industria possa fare per l’Italia. Chissà che Mario Draghi oggi, quando sarà di fronte al presidente di Confindustria Carlo Bonomi, non trovi il coraggio di dire che le prospettive del lavoro in Italia non dipendono dalla non flessibilità del mercato del lavoro, dal dramma del reddito di cittadinanza, dagli aiuti che mancano dello stato ma dipendono in buona parte dalla capacità che avranno gli industriali di compiere un passo nel futuro affrontando con decisione tre grandi tabù che da decenni incatenano la ripresa italiana: produttività bassa, investimenti insufficienti, salari da ridere.

