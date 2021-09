Draghi, mister whatever he wants

La decisione da parte del Consiglio dei ministri di estendere l’obbligo del green pass a tutti i lavoratori pubblici e privati (sia lodato il cielo) proietta il governo Draghi verso una nuova stagione sintetizzata da un’espressione destinata a prendere il posto del famoso whatever it takes: whatever he wants. Nel giro di sei mesi, Draghi è passato dalla fase insindacabile del fare tutto ciò che era necessario per salvare l’Italia dalle conseguenze della pandemia (vaccini, ristori, tamponi, recovery) a una fase più ambiziosa all’interno della quale anche le scelte sindacabili del presidente del Consiglio si trasformano in scelte non sindacabili.

