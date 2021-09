Sinistre eretiche cercansi

In un interessante anche se spericolato editoriale pubblicato ieri dal Corriere della Sera, Paolo Mieli si è posto una domanda che merita attenzione e che suona grosso modo così: ma non è che zitta zitta la sinistra europea si sta preparando a costruire una nuova e inaspettata stagione di successi? Mieli costruisce il ragionamento mettendo in fila una notizia (la vittoria della sinistra in Norvegia) e due previsioni (il possibile successo dell’Spd in Germania e il non impossibile successo del Pd alle prossime amministrative). E se a queste due notizie si somma anche la vittoria di Joe Biden alle presidenziali americane si capisce quanto la domanda non sia del tutto peregrina, visto e considerato il fatto che nell’agenda politica del post emergenza pandemica i temi della salute, del lavoro e dell’ambiente hanno per forza di cose preso il posto di altri temi come l’immigrazione, il protezionismo e il nazionalismo su cui gli avversari della sinistra in questi anni hanno mostrato di avere il primato delle idee.

