La debolezza del governo sul green pass

Nell’ultima conferenza stampa, il presidente del Consiglio è apparso molto risoluto sull’estensione del green pass: “L’orientamento è sì, verrà esteso – ha detto Mario Draghi –. Faremo una cabina di regia per decidere quali saranno i vari settori che dovranno averlo”. E ancora, a un’altra domanda sempre sull’ampliamento dell’obbligo della certificazione verde, ha detto: “Dobbiamo decidere non se, ma a chi. E quanto svelti”. Ma tutta questa fermezza esibita in conferenza stampa, in realtà maschera un’indecisione di fondo del governo che ha adottato un approccio piuttosto timido e incoerente, evidentemente dovuto a divergenze politiche nella maggioranza. Non a caso, a quanto trapela, ciò a cui sta lavorando il governo è un nuovo decreto o un emendamento all’ultimo provvedimento approvato per allargare il green pass ai dipendenti della Pubblica amministrazione, come da tempo spinge il ministro Renato Brunetta, e ai lavoratori nei settori in cui il green pass è previsto come obbligatorio.

