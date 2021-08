Draghi e i deterrenti "no pass"

Il presidente del Consiglio va avanti tutta sul green pass. Obiettivo 80 per cento dei vaccinati entro fine settembre. "Il vaccino diventerà una sorta di obbligo naturale". Bonometti di Confindustria: "Il green pass nei protocolli Anticovid. Il sindacato come potrà non accettare?"

Il vero successo sarebbe continuare a parlare d’obbligo per non arrivare al vaccino obbligatorio. C’è infatti una campagna vaccinale che di fatto potrebbe renderlo superfluo. C’è la volontà degli imprenditori di spingere sul green pass inserendolo nei protocolli di sicurezza. La convinzione del governo è che si andrà lentamente verso una sorta di obbligo naturale. Vale più di qualsiasi legge che rimane una soluzione al momento non contemplata. Si attenderà ancora il 30 settembre, si punterà all’80 per cento dei vaccinati. Un primo risultato è aver fermato l’onda degli scettici. E l’onda si è fermata. Sono gli impauriti del vaccino, quelli che il green pass sta piegando. Se averlo esteso e previsto per ristoranti e mezzi di trasporto è stato finora il più grande stimolo alla vaccinazione, un altro potrebbe essere abbassare la quota di smart working prevista negli uffici pubblici.