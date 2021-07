Tesei (Lega): “È urgente vaccinare tutti, anche i più giovani”

"Dobbiamo ascoltare i consigli della scienza: solo così torneremo liberi e potremo far correre l'economia". Parla il presidente dell'Umbria

“L’inoculazione di Matteo Salvini? Ho pensato: menomale, sta sempre in mezzo alla gente”. La presidente della regione Umbria Donatella Tesei ha lo scilinguagnolo ben sciolto, da avvocato cassazionista con il sacro fuoco della politica. “Non ho dubbi: dobbiamo vaccinarci tutti, dobbiamo ascoltare i consigli della scienza. Io non sono un medico, perciò mi affido ai medici. Soltanto così torneremo liberi e potremo far correre l’economia”, parla così la governatrice che nel novembre 2019 si è rivelata la scommessa vincente del leader della Lega rompendo i 49 anni ininterrotti di sinistra al governo.