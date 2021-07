Le convivenze difficili

Come finirà tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte – ammesso e non concesso che sia davvero ricominciata – lo vedremo presto. Quello che colpisce sin d’ora, e che obiettivamente non lascia molto spazio per l’ottimismo, è la tempistica: la rapidità con cui si è passati dallo scambio di contumelie tra quello senza “visione politica” e quello che voleva fare il “padre padrone” all’annuncio dell’accordo. E soprattutto dall’annuncio dell’accordo, con apposita discesa del comico nella capitale, alla smentita della discesa e dell’incontro, che a un certo punto non sembrava essere più nemmeno in programma. Finché giovedì la scena non è cambiata di nuovo: Grillo ha portato Conte al ristorante, però dalle parti di casa sua, a Marina di Bibbona. Una tempistica singolare perché di solito il momento degli insulti e delle reciproche accuse – per non parlare della fase successiva, in cui si fa di tutto per evitare persino d’incrociarsi – arriva al termine di una lunga e difficile convivenza al vertice. Non all’inizio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni