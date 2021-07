La Raggi non ha più la maggioranza. E così le opposizioni le bocciano l'assestamento di Bilancio

Pd, Fdi Lega e Gruppo misto fanno blocco e la proposta dell'amministrazione di Roma per l'anno 2021 non passa in commissione

Un altro smacco per la sindaca Raggi. Il M5s è oramai in minoranza nell'Assemblea capitolina, così le opposizioni fanno blocco e bocciano l'assestamento di Bilancio proposto dall'amministrazione comunale. E' successo infatti che la commissione Bilancio capitolina non ha rilasciato parere favorevole sulla proposta di assestamento di Bilancio del Campidoglio per il 2021. Il Movimento 5 stelle, rappresentato da quattro consiglieri in commissione, inclusa la presidente Sara Seccia, non è riuscito a sostenere la delibera con un parere che, seppur non vincolante, è d'indirizzo per l'Assemblea capitolina. Le opposizioni hanno fatto blocco e la delibera ha ottenuto il voto contrario di cinque consiglieri (Francesco Figliomeni di Fratelli d'Italia, Valeria Baglio e Orlando Corsetti del Pd, Davide Bordoni della Lega, Monica Montella ex M5s e oggi al gruppo Misto); mentre un consigliere si è astenuto (Angelo Sturni ex M5s e oggi al gruppo Misto).

Cosa succederà adesso? Come detto il parere non è vincolante. Ma la vicenda è oramai emblematica delle difficoltà che sta incontrando la Raggi anche solo a portare a termine il suo mandato.