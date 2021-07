Cosa può fare l'Italia per trattare la Cina per ciò che è: una rivale

Al direttore - Negli ultimi giorni ci sono due fatti di grande rilevanza che hanno cambiato non poco gli scenari geopolitici internazionali: le visite in Europa del presidente Biden e del segretario di Stato Blinken, con i suoi incontri in Italia; e le strategie di una potenza mondiale come la Cina espresse nel corso delle celebrazioni dei 100 anni del Partito Comunista cinese. Non possiamo disinteressarci di quanto sta avvenendo sullo scenario globale, perché questi eventi avranno importanti ripercussioni anche sul futuro dell’Italia. Il nostro Paese deve avere, rispetto alle novità che stanno emergendo, una posizione internazionale chiara. Non vorrei che si ignorasse l’esistenza di un grande tema rappresentato dalla chiarezza che occorre avere rispetto al tipo di rapporto con la Cina. Quello che è in gioco, infatti, non è solo il ruolo e la credibilità dell’Italia nel mondo, ma anche la capacità di determinare la nostra sicurezza e il nostro sviluppo futuro.

