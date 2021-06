Agenda Nato 2030: la Cina diventa “una sfida sistemica”

Dopo aver resuscitato il G7, Joe Biden ha rianimato anche la Nato. Dichiarata in stato di “morte cerebrale” dal presidente francese, Emmanuel Macron, due anni fa, l’Alleanza atlantica ha adottato la sua agenda per il 2030, lanciando i lavori per elaborare un nuovo concetto strategico da approvare nel 2022. Le priorità dovrebbero essere rimodulate sulle nuove minacce, con aumento della spesa in capacità militari, civili e di infrastruttura strategica. Durante il summit di oggi il presidente americano Biden ha rassicurato sulla garanzia di sicurezza di Washington, messa in discussione dal suo predecessore Donald Trump. “La Nato è criticamente importante per gli interessi degli Stati Uniti”, ha detto il capo della Casa Bianca: l’articolo 5 della Carta atlantica sulla difesa reciproca è un “obbligo sacro”. E, nonostante tutte le reticenze degli europei a entrare in una nuova Guerra fredda con la Cina, Biden è riuscito anche a spostare la proiezione dell’Alleanza un po’ più a oriente. La Cina non prende il posto della Russia come principale minaccia. Il comunicato finale di quaranta pagine del summit dedica diversi paragrafi alle attività militari e ibride russe ostili alla Nato e ai suoi partner. Ma “le ambizioni dichiarate e il comportamento assertivo della Cina” vengono riconosciuti per la prima volta come “sfide sistemiche” per la “sicurezza dell’Alleanza”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni