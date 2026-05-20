Il disimpegno di Trump, che riduce le truppe americane in Europa

L’amministrazione di Donald Trump ha deciso di sospendere il dispiegamento di ulteriori truppe americane in Polonia , proseguendo così la riduzione della presenza militare americana in Europa. La notizia è stata annunciata dal Pentagono nella tarda serata di martedì.

In una nota ufficiale, il Dipartimento della Difesa ha definito la Polonia “un alleato modello” e ha riferito che il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha parlato telefonicamente con il vicepremier polacco Władysław Kosiniak-Kamysz per rassicurarlo sul mantenimento di una “forte presenza militare americana” nel paese nonostante la riduzione prevista.