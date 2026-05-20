nato
•
Il disimpegno di Trump, che riduce le truppe americane in Europa
Il Pentagono annuncia di aver ridotto il numero di brigate di stanza in Europa da quattro a tre, tagliando l'invio di truppe in Polonia. Si tratta di circa 4 mila soldati, carri armati ed equipaggiamenti vari.
di
20 MAY 26
Ultimo aggiornamento: 08:38 AM
ANSA
L’amministrazione di Donald Trump ha deciso di sospendere il dispiegamento di ulteriori truppe americane in Polonia, proseguendo così la riduzione della presenza militare americana in Europa. La notizia è stata annunciata dal Pentagono nella tarda serata di martedì.
La misura prevede la riduzione delle brigate da combattimento americane presenti nel continente europeo da quattro a tre. Ogni brigata può comprendere fino a 4mila soldati, mezzi corazzati e grandi quantità di equipaggiamento logistico.
In una nota ufficiale, il Dipartimento della Difesa ha definito la Polonia “un alleato modello” e ha riferito che il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha parlato telefonicamente con il vicepremier polacco Władysław Kosiniak-Kamysz per rassicurarlo sul mantenimento di una “forte presenza militare americana” nel paese nonostante la riduzione prevista.
Secondo il Pentagono, la decisione finale sulla presenza delle forze statunitensi in Europa dipenderà da ulteriori valutazioni strategiche e operative, oltre che dalla capacità degli alleati europei di contribuire direttamente alla propria difesa.
Il ridimensionamento della presenza militare americana era stato anticipato da tempo, ma nelle ultime settimane ha assunto contorni più concreti. Nel 2025 Trump aveva già ritirato parte delle truppe dalla Romania e il Pentagono ha annunciato l’intenzione di ridurre di altre 5mila unità il contingente presente in Germania. Una decisione che molti osservatori hanno interpretato come una risposta alle critiche del cancelliere tedesco Friedrich Merz sull’intervento americano contro l’Iran.
Parte della 2nd Armored Brigade Combat Team della 1st Cavalry Division, di base in Texas, era già arrivata in Polonia per una missione programmata di nove mesi. Secondo quanto racconta il Washington Post, la decisione improvvisa del Pentagono avrebbe quindi costretto i vertici militari a fermare ulteriori partenze dalla base di Fort Hood e a organizzare il rientro di centinaia di soldati già presenti nel paese europeo.
di
Di più su questi argomenti:
Scopri anche
di
di
di
di