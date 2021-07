Balle elettromagnetiche

In Parlamento si materializza un fronte bipartisan per salvare la rete 5G dalle ordinanze restrittive dei sindaci che, dando retta ai comitati spuntati come funghi alimentati da fake news anch’esse in piena proliferazione, bloccano l’installazione delle antenne. Nonostante l’Italia sia il paese più restrittivo d’Europa sull’esposizione ai campi elettromagnetici. Dal 2003 il valore-limite al cosiddetto elettrosmog è di 6 volt a metro, a fronte dei 61 raccomandati dalla Ue e adottati nella stragrande maggioranza dei paesi. Di per sé il 5G, che si basa su maggiore velocità di connessione e “latenza” (gli intervalli per scaricare e caricare dati) infinitamente minore, richiede un maggior numero di celle con un ridotto campo elettromagnetico.

