Riflessi quirinalizi dei 5s in frantumi

L’ormai probabile scissione dei 5 stelle preoccupa soprattutto Enrico Letta, che secondo insistenti indiscrezioni vedrebbe come prima conseguenza l’impossibilità di giocare la carta di un centrosinistra allargato nella battaglia per il Quirinale. Letta ha ripetuto più volte che il posto di Mario Draghi è a Palazzo Chigi fino alla fine naturale della legislatura, ma ora non è in grado di presentare una candidatura alla successione di Sergio Mattarella che possa ottenere il consenso necessario. Se la colossale rappresentanza parlamentare del Movimento 5 stelle si dividerà in (almeno) due formazioni contrapposte è quasi impossibile che queste convergano sullo stesso candidato al Quirinale. Il Pd più alcune altre formazioni di sinistra (ma senza alcuna sicurezza di poter contare su Matteo Renzi) non arriva a un quarto dei grandi elettori, senza un apporto pressoché totale dei 5 stelle non è in grado di condizionare la scelta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni