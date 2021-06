Draghi usa le riforme come antidoto al disfacimento grillino

L’idea è un po’ quella della bicicletta, che ha tante più possibilità di restare in piedi quanto meno viene costretta a fermarsi. E insomma se Mario Draghi ha imposto un’accelerazione nell’agenda del governo, lo ha fatto non già con l’aria di chi vuole ignorare i travagli di una parte della sua maggioranza, ma col piglio di chi prova a superarli ribadendo l’urgenza delle cose da fare. Per questo la settimana prossima si affronteranno due dossier complicati. Mercoledì il Cdm dovrà licenziare il decreto che definirà il trapasso da Alitalia a Ita. Poi toccherà alla riforma delle norme sugli appalti, con un disegno di legge delega che coinvolgerà il Parlamento. Quindi, con qualche giorno di ritardo rispetto alle previsioni, si passerà alla questione della giustizia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni