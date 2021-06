"Conte a un passo dall'addio". Licheri avverte i senatori del M5s

Il capogruppo al Senato ai parlamentari del Movimento: "È giusto che vi renda partecipi di questo momento". La decisione dopo lo show di Grillo di ieri

"Giuseppe Conte è a un passo dall'addio al M5s". Lo confessa il capogruppo al Senato del Movimento Ettore Licheri ai suoi parlamentari. "Massimo riserbo, ma è giusto che vi renda partecipi di questo momento", confessa Licheri nelle chat. La decisione di Conte sarebbe maturata dopo lo show di ieri di Beppe Grillo, che incontrando i deputati del M5s ha ribadito la propria centralità, di fatto chiedendo una diarchia al vertice del Movimento e rendendo palesi tutte le divergenze sul nuovo statuti. "E' Conte ad avere bisogno di me, non io di lui. Io sono il garante, non sono un coglione", aveva detto ieri.

Pubblicità