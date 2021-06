Dibba e Casaleggio. Tra Conte e Grillo, da che parte stanno?

Standosene in disparte, si ha l’impressione che non vogliano interferire col corso degli eventi. E che della querelle Grillo-Conte sul nuovo statuto del M5s poco gliene possa importare. E però questa è una lettura superficiale, perché per quanto esterni al perimetro grillino ufficiale, sia Davide Casaleggio che Alessandro Di Battista non possono considerarsi degli osservatori neutrali. Anzitutto, consideriamo un dato relazionale: Dibba e Giuseppi così vicini non lo sono mai stati. Prima di imbarcarsi per la Bolivia con un contratto da reporter per il Fatto, l’ex grillino barricadero si sentiva praticamente tutti i giorni con Conte. “Stacca la spina al governo Draghi”, era stata la sua condizione per tornare nel M5s. E in quel “cercherò di coinvolgerlo” ostentato dal nuovo leader del Movimento in tv, si indovinava la speranza di appianare, almeno in parte, le asperità dibattistiane.

