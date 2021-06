Simbolo, nome, capigruppo e Rousseau made in Viterbo: le mosse di Conte leader M5s

Sarà rivoluzione quella di Conte? Se sì, di sicuro a chilometri zero. Al massimo ottanta. Prima la sera i grillini andavano in via Morrone (altro che via Veneto), cuore milanese della Casaleggio associati; ora per esplorare le viscere virtuali del M5s toccherà farsi un giro (via Cassia bis, occhio alle buche) a Viterbo. Dove ha sede la società informatica Isa srl – al centro dieci anni fa di un’inchiesta per tangenti Asl finita poi tra assoluzioni, prescrizioni e condanne – che sta costruendo la nuova Rousseau. Una delle tante novità del corso contiano. Cambierà il simbolo del M5s. In molti spingono anche per il nome. Poi la segreteria, i capigruppo, la sede.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni