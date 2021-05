L'ultima estate di Alitalia

Ita non vedrà la luce in estate, ma il suo decollo oggi sembra molto più vicino. Dopo l’incontro di ieri tra la vicepresidente della Commissione europea Margrethe Vestager e i ministri Giancarlo Giorgetti e Daniele Franco, il clima delle trattative è tornato più disteso. Anche se diversi dettagli tecnici saranno ancora oggetto di confronto, sui “parametri chiave” della discontinuità economica tra Ita e Alitalia le parti hanno fatto sapere di avere trovato un’intesa. A cominciare dal delicato tema del logo: come ha dichiarato Giorgetti a margine dell’incontro, la nuova compagnia potrà partecipare alla gara per il marchio di proprietà di Alitalia. Il che non è propriamente garanzia di riuscire a mantenere lo storico logo, ma consente almeno di provarci. Nulla invece è trapelato sugli altri nodi da sciogliere, dalle attività di handling e manutenzione agli slot di Linate. Su questi punti “i contatti continueranno ora a pieno ritmo a livello tecnico”, hanno fatto sapere da Bruxelles nel tardo pomeriggio, aggiungendo che “la Commissione sostiene gli sforzi dell’Italia per preparare quanto prima il lancio di Ita come nuovo e vitale attore di mercato in linea con le norme Ue”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni