Giorgetti segue la rotta tedesca per Ita, ma per Salvini è un problema

Il ministro dello Sviluppo in conclave con Franco e Giavazzi per sbrogliare la matassa di Alitalia. Lazzerini confessa: "I contatti con Berlino sono solidi". La pista che porta a Lufthansa. I malumori dentro la Lega: "Così per noi è difficile"

Che sia un’opera di sabotaggio, non ci crede nessuno. “Se Salvini se ne esce con quelle dichiarazioni contro l’Europa, di sicuro Giorgetti lo sa”, sorride Gilberto Pichetto. “Resta solo da capire se questo inasprimento di toni, ora, servirà a chiudere la trattativa o a riaprirla”. Difficile da dirlo, anche per lui, senatore di Forza Italia, che sta lì, nella trincea di Via Veneto coi galloni di viceministro, perché sulla trattativa in esame, cioè quella che riguarda Alitalia, Giancarlo Giorgetti non condivide nulla con nessuno, o quasi.