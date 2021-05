Il Pd, i subappalti ed Europa à la carte

Ci sta che, viste da Bruxelles, le stranezze italiane non risaltino tutte nella loro più vivida evidenza. E però è comunque ben strano che il Pd, cioè il partito che molto spesso utilizza – e a ragione – le raccomandazioni europee per trovare la via da seguire quando bisogna fare le riforme, quando poi si arriva a parlare di mercato e di appalti s’irrigidisca nella più caparbia difesa delle specificità nostrane.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni